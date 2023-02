Stiri pe aceeasi tema

- Agentul lui Christian Atsu, Nana Sechere, a dezmințit veștile care anunțau salvarea fotbalistului dintre daramaturile ramase in urma cutremurelor din Turcia și a anunțat ca sportivul este, in continuare, disparut.

- Fundașul central turc Merih Demiral (24 de ani), fost coleg cu Cristiano Ronaldo (38) la Juventus, a dezvaluit ca portughezul l-a contactat dupa dezastrul natural din Turcia, unde au avut loc doua cutremure majore. Luni, 6 februarie, doua cutremure majore au zguduit Turcia și Siria. Primul, de 7,8 grade…

- Sub daramaturile unei case din Jandairis, un oraș din Siria puternic afectat de cutremurul de luni, salvatorii au descoperit un nou-nascut viu, inca legat prin cordonul ombilical de mama sa decedata, relateaza AFP și La Libre . AFP noteaza marți ca fetița este singura supraviețuitoare a unei familii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele de 7,7 si 7,6 grade care au zguduit sudul tarii precum si Siria si al caror bilant comun provizoriu indica peste 2.600 de morti, fiind cele mai puternice cutremure care au lovit cele doua…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca țara sa este gata sa ofere asistenta Turciei, in urma cutremului devastator de luni dimineața, in ciuda faptului ca se afla in plin razboi cu Rusia, noteaza Reuters, potrivit Agerpres . „Sunt socat de stirile despre moartea si ranirea a sute…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante, luni, din partea Romaniei, familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia si Siria, precum si insanatosire grabnica persoanelor ranite."Gandurile noastre se indreapta catre victimele si familiile acestora dupa cutremurul devastator care a lovit…

- Vicepremierul Nicu Popescu a venit cu un mesaj pe Twitter unde a transmis condoleanțe familiilor victimelor din Turcia și Siria, dupa ce s-a produs un cutremur dezastruos. „Ne exprimam speranța pentru recuperarea cat mai grabnica a raniților”, a scris Popescu.