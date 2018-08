Agentul FBI Peter Strzok, care a scris mesaje critice la adresa lui Trump, a fost concediat

Stiri pe aceeasi tema

- Agentul FBI Peter Strzok, exclus in decembrie din ancheta privind ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane pentru ca s-a aflat ca a scris mesaje sms critice la adresa lui Donald Trump, a fost concediat din politia federala a SUA, a anuntat luni avocatul sau, transmite Reuters, preluata…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- O rusoaica a fost arestata pentru spionaj la Washington dupa ce a incercat sa intermedieze intalniri secrete in timpul summitului Trump-Putin, a anunțat Departamentul american al Justiției la scurt timp dupa intalnirea de la Helsinki a celor doi lideri, scrie The New York Post. Maria Butina, in varsta…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters, preia Agerpres."Avem o multime de…

- Presedintele american Donald Trump si-a inasprit duminica apelurile la deportarea persoanelor care intra ilegal in Statele Unite, afirmand ca acestea ar trebui imediat trimise inapoi de unde au venit fara niciun proces, informeaza Reuters. "Nu le putem permite tuturor acestor oameni sa ne invadeze tara.…

- Raportul realizat de inspectorul general Michael Horowitz, care urmeaza sa fie facut public la ora 2 p.m. (18.00 GMT), este rezultatul unei investigatii lansate cu circa o saptamana inainte de instalarea in functie a lui Trump, in ianuarie 2017.Inspectorii Ministerului Justitiei au urmarit…