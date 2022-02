Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții vor beneficia de noi medicamente in Lista de medicamente compensate și gratuite, potrivit unui comunicat al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Astfel, de la 1 februarie 2022, pacienții vor avea acces la 12 molecule noi, dintre care șase molecule au fost introduse condiționat in lista…

- Ziua Culturii Nationale este marcata de Teatrul „George Ciprian” cu un dublu eveniment gratuit - recital de muzica si poezie si cinci spectacole online, relateaza News.ro. Sambata, 15 ianuarie, incepand cu ora 9.00, vor fi disponibile online, spre vizionare cu acces gratuit pentru 24 de ore,…

- Muzeul Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu” Gorj din Targu Jiu va plati suma de peste 146.400 de lei pentru servicii de arheologie. Inițiativa care presupune incheierea de contracte de prestari servicii cu doi arheologi este motivata de numeroasele lucrari și șantere deschise pe raza județului…

- Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Gorj au mers la adapostul canin din municipiul Targu Jiu unde se afla maidanezii gasiti pe strazile orasului incarcati cu multe cadouri, constand in hrana pentru acestia.

- Dat disparut de familie și cautat de poliție, primarul din localitatea Beleți-Negrești, acolo unde a ars primaria, a facut accident in Gorj, noaptea trecuta. Acesta fugise din comuna cu mașina primariei. Ulterior, primarul a fost transportat la un spital din Targu Jiu, de unde a fugit. Menționam ca…

- Marius Barbu, de la NEPI-Rockcastle, dezvoltatorul care va aduce in Craiova primul mall construit de la zero, spune ca pana la finalul anului se va demara marea investitie de la Craiova. Acesta crede ca noul centru comercial va fi primit foarte bine de catre locuitori si va aduce orasul in prima linie…

- CEZ Vanzare a implementat sistemul de compensare/ plafonare și reia procesul de facturare. CEZ Vanzare a finalizat modificarile tehnice necesare pentru emiterea facturilor de energie electrica cu prețuri plafonate/ compensate conform legislației in vigoare [i] . In acest moment, procesul de emitere…

- Un elev de clasa a V-a a fost luat joi cu ambulanța de la Școala „Pompiliu Marcea” din municipul Targu Jiu. Baiatul a fost alergat de un coleg. La un moment dat, elevul a alunecat și s-a lovit cu capul de o banca, iar in cadere a suferit și alte leziuni. I-a fost acordat primul ajutor de catre personalul…