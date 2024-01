Agențiile de web design: o decizie inteligentă? Daca ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolți sau o afacere la inceput de drum atunci acest articol este pentru tine: Hai sa pornim de la 0! Toate afacerile de succes au un lucru in comun greu de crezut: toate au pornit de la zero, sau mai bine zis, de la o idee buna. Diferența intre o afacere de succes și o afacere nereușita consta in galagia pe care o faci. Se spune ca daca nu ești prezent in online, nu exiști. Și totuși, este suficient sa fii prezent? Cu siguranța, nu. Pentru a fi o opțiune valida in ochii clienților trebuie sa te faci remarcat și sa te diferențiezi de concurența. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

