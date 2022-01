Stiri pe aceeasi tema

- Turistii romani au cheltuit cu prilejul Revelionului 45 de milioane de euro pentru destinatiile externe si 30 de milioane de euro pentru cele interne, preferate fiind statiunile rurale si Valea Prahovei, arata datele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania.

- Touroperatorii au fost nevoiti, in 2021, din cauza pandemiei de COVID-19, sa gaseasca rapid solutii pentru ca vacantele romanilor sa se desfasoare in conditii normale, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. "Per ansamblu a fost…

- Carantinarea turistilor care intra in Romania, indiferent de categorie, ar putea fi evitata prin efectuarea de teste rapide antigen la intrarea in tara, a declarat presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca, intr-un comunicat de presa remis redactiei. „Inclusiv in…

- Corina Martin, fost presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), a fost marti investita consul onorific al Kazakhstanului la Constanta, in cadrul unei receptii oficiale, anunța news.ro. La eveniment a fost prezent si ambasadorul Republicii Kazakhstan in Romania, Nurbakh…

- Turiștii care vor pleca in vacanța in țari din afara UE vor trebui, sa prezinte, la intoarcerea in țara, obligatoriu, un test PCR. Afla cat costa un test PCR in aceste țari și unde poate fi efectuat. In perioada 10 decembrie – 8 ianuarie, toți turiștii romani care se vor intoarce in Romania din țari…

- Guvernul ne-a facut un mare cadou de Mos Nicolae si a schimbat regulile in timpul jocului, impartind tarile in state UE si non-UE, un lucru care, personal, mi se pare aberant, a declarat, miercuri, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, intr-o conferinta…

- Noile masuri care se vor aplica persoanelor care vin in Romania incepand cu 10 decembrie a.c. au fost stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Regulile de carantina pentru cetațenii din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe sunt stabilite in funcție de ...

- Trimisul special al AGERPRES, Constantin Balaban, transmite: Peste 700.000 de turisti romani sunt asteptati sa viziteze Turcia anul viitor, comparativ cu 270.000 anul acesta, a declarat marti Cuneyt Tansu Demir, consilierul presedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Turcia (TURSAB)."Aceasta…