Stiri pe aceeasi tema

- ”Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR) au primit in conturi, in perioada 8 – 14 aprilie 2022, o noua transa de bani, in valoare totala de peste 33 milioane de euro (33.349.271 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile realizate in mediul rural,…

- 117,90 milioane de euro platiți de stat pentru fermierii care au semnat angajamente pentru masurile de mediu si clima 117,90 milioane de euro platiți de stat pentru fermierii care au semnat angajamente pentru masurile de mediu si clima In perioada 31 martie – 5 aprilie, Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a platit, in perioada 31 martie – 5 aprilie, fonduri europene in valoare totala de 117,9 milioane euro pentru beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) care au semnat angajamente pentru masurile de mediu si clima,…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si a platit, in perioada 31 martie – 5 aprilie, fonduri europene in valoare totala de 117,90 milioane euro pentru beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) care au semnat angajamente pentru masurile de mediu…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a virat in aceasta saptamana o noua transa de bani in conturile beneficiarilor PNDR in valoare totala de peste 7,5 milioane de euro (7.544.772 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile in mediul rural realizate de catre tinerii si…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si platit, in cursul saptamanii trecute, fonduri europene in valoare totala de 17,6 milioane de euro (17.568.016 euro) pentru investitiile finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020)”, anunta…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca peste 17,5 milioane de euro vor intra in conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatilor publice cu care agenția are contracte incheiate. Sumele reprezinta fonduri pentru investitiile finantate prin intermediul Programului…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit, in data de 9 martie 2022, suma de 420.368.438,68 euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), aferente trimestrului IV al anului 2021”, anunta…