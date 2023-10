Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, memorandumul pentru suplimentarea limitelor de credite bugetare si credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Actul normativ prevede suplimentarea sumelor aferente limitelor de credite bugetare si credite de…

- Guvernul a adoptat, luni, memorandumul pentru suplimentarea limitelor de credite bugetare si credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Actul normativ prevede suplimentarea sumelor aferente limitelor de credite bugetare si credite…

- Astfel, in cadrul procedurii sunt detaliate modalitatea de acordare a ajutorului de stat, conditiile generale privind plata ajutorului, respectiv indicatorii cantitativi si calificativi ai investitiei, criteriile de stabilire a punctajului pentru intreprinderile solicitante, precum si regulile privind…

- Fermierii ialomițeni ale caror culturi inființate in primavara anului 2022 au fost afectate de seceta vor fi, in sfarșit, despagubiți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Estimarile instituției arata ca ajutorul financiar care va fi distribuit in județul nostru se ridica la 10,8 milioane…

- BANI… Fermierii afectați de seceta vor primi, saptamana aceasta, despagubirile aferente culturilor de primavara, afectate de seceta din 2022. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a anunțat ca a virat peste 280 de milioane de lei pentru 80.315 beneficiari. In județul Vaslui sunt 5.180…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, spune ca anul viitor vor incepe lucrarile la inca 35 de kilometri din Canalul Siret-Baragan. Lucrarile au fost stopate de ceva vreme, in contextul in care au fost oprite achizițiile publice. „In momentul de fata se lucreaza la acest proiect…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) continua programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru perioada de extrasezon (toamna-iarna 2023-2024), fondurile alocate pentru acest sprijin fiind de peste 22 de milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) aloca 22 de milioane de euro pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate in extrasezon (toamna-iarna 2023-2024), potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul MADR, informeaza Agerpres.