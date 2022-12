”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a efectuat plati in valoare totala de aproximativ 240 de milioane de euro (239.611.184 euro), catre beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala. Din suma totala platita, in perioada 16 octombrie – 08 decembrie 2022, 201.495.964 de euro reprezinta contributia Comisiei Europene, restul de 38.115.219 euro fiind fonduri alocate din bugetul de stat”, anunta AFIR. Sumele platite de Agentie beneficiarilor PNDR provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – FEADR in cuantum de…