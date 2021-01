Agentia nationala de presa a Sloveniei STA, calificata drept "o rusine nationala" de premierul sloven, isi va recapata subventiile, a anuntat joi guvernul sloven, in urma unor atentionari din partea Bruxellesului, informeaza AFP. "Am autorizat plata" catre STA, finantata cu doua milioane de euro pe an de Ljubljana, a anuntat guvernul sloven intr-o declaratie. Apropiat al premierului ungar Viktor Orban si printre putinii sustinatori ai lui Donald Trump in UE, premierul sloven Janez Jansa a criticat recent modul in care este tratata informatia de STA. Pe Twitter, el si-a exprimat nemultumirea fata…