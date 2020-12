Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța principalele activitați din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfașurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic și medical pentru recepționarea…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a devansat, joi, o sedinta de evaluare a vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat de compania Moderna, stabilind ca aceasta sa aiba loc pe 6 ianuarie si nu pe 12 ianuarie, cum era programat initial, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța principalele activitați din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfașurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic și medical pentru recepționarea…

- Primele vaccinari impotriva noului coronavirus ar putea fi facute in Romania pana la sfarșitul acestui an. Pe 21 decembrie, Agenția Europeana a Medicamentului va lua o decizie cu privire la vaccinul Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme, decat era planificat. In aceste condiții, primele doze vor…

- Dr. Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a criticat viteza cu care au aprobat autoritatile de reglementare din Marea Britanie vaccinul anti-COVID-19 al celor de la Pfizer si BioNTech, scrie Business Insider, potrivit Mediafax. „Daca va grabiti si actionati superficial,…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer / BioNTech pentru utilizare pe scara larga. Autoritatea de reglementare britanica, MHRA, spune ca vaccinul, care ofera o protectie de pana la 95% impotriva COVID-19 și este sigur pentru folosire.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat ca a semnat o plata externa catre Comisia Europeana, reprezentand avansul pentru vaccinul Covid-19, in valoare de peste 12 milioane de euro. “Toți romanii trebuie sa știe! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma…

- Guvernul francez se pregatește sa distribuie un vaccin contra Covid-19 inca din luna ianuarie, daca va fi validat, pentru anul 2021 fiind alocate in acest scop 1,5 miliarde de euro, a declarat astazi purtatorul de cuvant ale executivului, Gabriel Attal, transmite AFP, citata de agerpres . Primul vaccin…