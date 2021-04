Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa autorizeze plata pentru sprijinul acordat catre 465 de fermieri in cresterea porcilor si a pasarilor, care se ridica la 99 de milioane de euro, se arata intr-un comunicat transmis vineri de institutie. „Agentia de Plati…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana pe 21 februarie pot depune cererile de plata pentru Masura 14 „Bunastarea animalelor”, pachetul a) – plați in favoarea bunastarii porcinelor, și pachetul b) – plați in favoarea bunastarii pasarilor din…

