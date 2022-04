Agenți de securitate ruși, deconspirați după ce au comandat mâncare Mai multe adrese, nume, emailuri și numere de telefon ale unor agenți ruși de securitate au fost deconspirate de pe Yandex Food, un serviciu popular de delivery in Rusia, relateaza Hotnews, care citeaza Bellingcat. Mulți dintre agenți au comandat mancare la locurile lor de munca folosind adresele lor oficiale de e-mail, dar de pe platforma au […] The post Agenți de securitate ruși, deconspirați dupa ce au comandat mancare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Nume, emailuri, numere de telefon și adrese ale mai multor agenți ai serviciilor de securitate și ai armatei ruse au fost deconspirate dupa scurgerea de informații de pe Yandex Food, un serviciu de food delivery foarte popular in Rusia.

