- Casa Alba a avertizat miercuri ca armata rusa se pregatește pentru posibile atacuri asupra navelor civile de transport maritim in Marea Neagra, atacuri pentru care sa dea vina pe Kiev, relateaza Associated Press și The Kyiv Independent.Avertismentul, transmis de purtatorul de cuvant al Consiliului Național…

- Decizia luata de Pentagon vine ca urmare a doua incidente in care armata iraniana a incercat sa captureze doua nave comerciale in stramtoarea Ormuz și in golful Oman, relateaza CNN.Secretarul apararii Lloyd Austin a dispus trimiterea de avioane F-35 și F-16 in Orientul Mijlociu, precum și a distrugatorului…

- Fostul presedinte american Donald Trump a atacat decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie. Președintele Joe Biden primește unele dintre cele mai dure critici din partea adversarului sau politic dupa ce SUA au anunțat ca va trimite bombe cu dispersie in razboiul din Ucraina,…

- Reprezentanța diplomatica a Rusiei in SUA a precizat, intr-un mesaj pe Telegram, ca a urmarit cu atenție declarațiile purtatorului de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe a SUA, John Kirby, despre oferirea de muniții cu dispersie Kievului, prin care, spune Moscova, „oficialul a…

- UPDATE Guardian - Opozitia din Australia - nu mai vrem sa trimitem armament din „era Vietnamului” catre Ucraina Australia trebuie sa furnizeze „vehicule speciale” Ucrainei, spune liderul opozitiei, Peter Dutton. Publicul australian a sustinut foarte mult presedintele Zelensky si cauza sa si, trimitand…

- Serviciile de informatii americane estimeaza ca 20.000 de luptatori rusi au fost ucisi in Ucraina din luna decembrie si alti 80.000 au fost raniti in lupte, a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite AFP. „Din decembrie, estimam ca Rusia a numarat peste 100.000 de combatanti ucisi…

- Statele Unite ale Americii vor furniza in curand Ucrainei pachete suplimentare de ajutor militar și au predat deja aproape tot ce le-a cerut partea ucraineana pentru contraofensiva, a anunțat, luni, in timpul unui briefing de presa coordonatorul pentru comunicații strategice in Consiliul Național de…