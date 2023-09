Agendă de parlamentar încărcată ■ deputatul PNL, Dan Laurențiu Leoreanu subliniaza intr-o postare pe pagina de socializare faptul ca agenda de parlamentar a ultimelor zile a fost foarte incarcata ■ el a fost alaturi de romașcani la evenimentele religioase dar și la deschiderea anului de invațamant in mai multe școli ale municipiului Roman ■ parlamentarul nu a lipsit nici […] Articolul Agenda de parlamentar incarcata apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ratarile monumentale, „ca-n curtea scolii”, au privat Ceahlaul de puncte in meciul disputat sambata, 26 august, pe teren propriu, cu CS Mioveni. Oaspetii au marcat repede, la prima ocazie avuta, in minutul 14, iar apoi Ceahlaul s-a intrecut in ratari, care mai de care mai monumentala, culminand cu cea…

- Inca un proiect liberal prinde contur. De la 1 septembrie incep lucrarile pentru Autostrada A7, in zona Roman! Ma bucur sa vad ca o astfel de inițiativa foarte buna ia amploare, sprijinind dezvoltarea județului Neamț care, in curand, va fi traversat de doua dintre cele mai importante autostrazi ale…

- ■ acțiunea de salvare a avut loc in zona cascadei Duruitoarea ■ „Grupul de 18 minori din Bacau si pseudoghidul care i-a condus spre acel canion stancos a fost coborat in soseaua care leaga orasul Bicaz de statiunea Durau“, a transmis Salvamont ■ Misiunea salvatorilor montani a inceput astazi, 23 august…

- ■ in cartierul Strada Noua din Roman a izbucnit un conflict intre mai mulți locuitori ■ pentru aplanarea scandalului a fost nevoie de intervenția mascaților ■ incidental s-a soldat cu decesul unuia dintre combatanți și ranirea grava a altei persoane ■ in zona traiesc etnici romi ■ In cursul nopții de…

- Luni, 31 iulie, a avut loc o indelung asteptata intrunire de dezbatere a gravelor probleme interne ale PSD Neamt, care s-a vrut a fi considerata o tentativa de a deveni istorica. Au avut loc lucrarile Comitetului Politic Judetean al formatiunii, in care președintele nou ales, Daniel Harpa a facut o…

- ■ saptamana precedenta, la CPU Roman au fost investigați 861 de pacienți, media zilnica fiind de aproximativ 120 de bolnavi ■ 309 au necesitat internare ■ 10 bolnavi cu afecțiuni grave au fost transferați la clinici din Iași ■ la Pediatrie au fost consultați 398 de copii ■ Conform unui comunicat de…

- PNL trebuie sa reziste tuturor presiunilor PSD și sa nu fie de acord cu creșteri de taxe și impozite, și introducerea altora noi. Pentru reducerea deficitului bugetar este nevoie de decizii raționale, care sa nu puna in pericol economia ci, din contra, sa creeze parghii de dezvoltare pe termen mediu…

- ■ incidentul s-a petrecut pe un traseu care duce la cabana Dochia ■ interventia unui elicopter, pentru transportul la spital, nu a fost posibila ■ Nedoritul incident s-a petrecut ieri, 7 iulie 2023, in jurul pranzului. Un turist de 39 de ani, urca, impreuna cu fiul, spre platoul montan, alegand poteca…