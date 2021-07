AFV Beltrame Group investeşte 300 de milioane de euro în România într-o fabrică eco-inteligentă de oţel-beton AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 de milioane de euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, dupa un lung studiu de fezabilitate. Acesta va fi primul proiect greenfield din Europa in ultimele decenii in productia de otel si va stabili un nou standard pentru industria siderurgica privind reducerea emisiilor poluante. Unitatea de productie va include o otelarie si un laminor, dar si un parc fotovoltaic, cu o capacitate de 100 MW. In prezent, compania are in vedere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

