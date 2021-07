Africa de Sud: Preşedintele Ramaphosa ridică majoritatea restricţiilor anti-COVID-19 Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a anuntat duminica seara ridicarea majoritatii restrictiilor anti-COVID-19, inclusiv interzicerea vanzarilor de alcool, afirmand ca tara a trecut "in mare masura" de varful celui de-al treilea val al pandemiei, noteaza AFP. Cea mai afectata tara de pe continentul african s-a aflat de la sfarsitul lui iunie sub incidenta unor severe masuri menite sa incetineasca progresia variantei Delta, foarte contagioasa, care domina in prezent contaminarile. "Ultimele date de care dispunem sugereaza ca am depasit in mare masura varful celui de-al treilea val de contaminari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

