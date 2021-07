Stiri pe aceeasi tema

- Jacob Zuma, fostul presedinte al Africii de Sud, se afla in custodia politiei dupa ce s-a predat autoritatilor pentru a-si ispasi pedeapsa de 15 luni de inchisoare. Acesta a fost condamnat pentru ca a sfidat o curte de judecata.

- Ieri, 26 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 30 de ani din Baia Mare. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 3 ani de inchisoare pentru comiterea…

- Ieri, 25 mai, polițiștii din Ulmeni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 30 de ani din oraș. Acesta este condamnat la 1 an și 8 luni inchisoare cu executare sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul…

- Marți, 25 mai, polițiștii din Ulmeni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 30 de ani din oraș. Acesta este condamnat la 1 an și 8 luni inchisoare cu executare sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul…

- Vineri, 21 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Dej. Acesta il privește pe un barbat de 52 de ani din Baia Mare care a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an și 6 luni inchisoare,…

- Miercuri, 19 mai, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de sus au pus in aplicare un Mandat de Executare a Pedepsei cu Inchisoarea emis de Judecatoria Targu Lapuș, pe numele unui barbat de 53 de ani din Suciu de Sus. Acesta este condamnat la 2 ani și 10 luni inchisoare in regim de detenție pentru…