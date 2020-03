Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Moraru, un roman stabilit in Germania a postat pe Facebook un mesaj care a devenit viral. Sergiu Moraru spune ca cei mai multi dintre romanii aflati in strainatate au simt civic si mult respect pentru cei care i-au primit cu bratele deschise. „Dragi prieteni si dragi Panicati…fac un apel la voi..…

- Stabilitala Madrid de 18 ani, o romanca a luat Covid-19, dupa ce s-a intalnit cudoctorița ei. Cadrul medical nu știa ca era infectat cu noul coronavirus și a imbrațișat-o,incercand sa o consoleze dupa pierderea unei persoane dragi.Spania este una dintre cele mai afectate țari de pandemia de Covid-19.…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane.Citește…

- Marcel Vela a facut, marți seara, un apel ca tre romanii din Diaspora, carora le-a cerut sa nu revina in țara in aceasta perioada."Dragi prieteni, fac un apel catre frații din Diaspora. Nu este bine pentru compatrioții din țara sa reveniți, acum, acasa. Veți intra direct in carantina sau izolare,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dezmintit vineri pe retelele de socializare relatarile din presa locala care sustineau ca el este infectat cu coronavirus, relateaza AFP si EFE. El a fost testat pentru coronavirus dupa ce secretarul sau de presa, Fabio Wajngarten, a fost testat pozitiv pentru…

- Proaspat intors din Spania, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș Doru Dancuș s-a autoizolat și posteazade acasa pe paginile de socializare. „Dragi prieteni, Așa cum am declarat și reprezentanților presei, chiar daca in situația mea nu se impunea autoizolarea deoarece am fost testat la intrarea…

- Unul dintre pacienții diagnosticați cu coronavirus, in București, a relatat pe Facebook, experiența sa pana la aflarea rezultatului. El a scris ca a aflat din presa ca este infectat și ca a așteptat 12 ore salvarea. El recomanda munca de acasa, pe cat posibil. Bogdan Aron a scris pe Facebook: “Buna…

- Al cincilea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, in județul Timiș. Este vorba despre nepotul in varsta de 16 ani al barbatului care, ieri, a fost testat pozitiv la infectia cu Covid-19. In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus…