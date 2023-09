Află de ce suplimentele reprezintă o soluție ideală pentru asigurarea unei vieți sănătoase Vitaminele și mineralele reprezinta baza de care organismul tau are nevoie pentru a funcționa in parametri optimi și a face fața tuturor factorilor de risc la care este expus. Deși alimentația este principala sursa prin care poți asimila toți acești nutrienți esențiali, in multe cazuri s-ar putea sa fie nevoie sa apelezi la surse suplimentare pentru a putea atinge nivelul optim recomandat. Daca iți dorești sa incepi sa administrezi suplimente cu zinc, le poti comanda de pe https://go-vita.ro/zinc/ ! Ce este zincul? Zincul reprezinta o substanța esențiala pentru organismul uman, fiind prezent in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Solicitam crearea de urgenta a unor comunitati terapeutice cu scopul reinsertiei sociale a consumatorului de droguri. Pentru asta este nevoie de finantare. Solutia este la indemana noastra, la indemana Guvernului. Asigurarea surselor de finantare, atat din fonduri europene nerambursabile si PNRR, poate…

- O clasa de molecule din vastul sistem care ajuta organismul uman sa distinga „sinele” de „non-eu”, ar putea fi cheia pentru a impiedica SARS-CoV-2, virusul care provoaca Covid, sa rechizitioneze celulele sanatoase, au descoperit oamenii de stiinta in cadrul unei serii de experimente, noteaza news.ro.Cercetarea,…

- Neutralitatea ar fi cea mai buna soluție pentru asigurarea securitații țarii noastre. Asta arata datele unui sondaj realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA, noteaza Noi.md Potrivit sondajului 30,6% din respondeți spun ca…

- Nicio dovada științifica nu sugereaza ca timpul din zi in care o persoana ia vitamine le reduce sau le sporește eficacitatea. Cu toate acestea, luarea unor vitamine la un anumit moment dat poate reduce riscul de efecte adverse.Administrarea unei vitamine la momentul oportun ii poate spori eficacitateaDe…

- Uneori, numerologia poate fi un instrument util pentru a ințelege mai bine personalitatea și abilitațile noastre, motivele și slabiciunile noastre. Numarul casei noastre poate fi un element important in acest proces, deoarece casa este o zona in care ne petrecem o mare parte din timpul nostru. Calcularea…

- Uneori, numerologia poate fi un instrument util pentru a ințelege mai bine personalitatea și abilitațile noastre, motivele și slabiciunile noastre. Numarul casei noastre poate fi un element important in acest proces, deoarece casa este o zona in care ne petrecem o mare parte din timpul nostru. Calcularea…

- Vitaminele esențiale pentru organism sunt imparțite in grupuri specifice, așa cum se intampla și in cazul vitaminei K. Drept urmare, sub aceasta denumire ne vom referi la vitaminele K1, K2, și K3, toate trei fiind vitale pentru sanatatea organismului, dar

- Declinul economic accelerat al Drumuri și Poduri SA obliga administrația județeana sa ia in calcul falimentul acestei societații. O posibila soluție pentru salvarea firmei o reprezinta preluarea «printr-o modalitate legala» a Drumuri și Poduri SA de catre Infrastructura Drumuri și Poduri SA. Reamintim…