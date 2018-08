Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, ca ar utiliza devalorizarea monetara ca tactica in conflictul comercial, informeaza site-ul Axios.com si agentia de presa Bloomberg."Cursul de conversie al yuanului este determinat de piata. Exista fluctuatii…

- UE cere Chinei, Rusiei și SUA sa evite haosul unui razboi comercial. Apelul a fost facut la Beijing, unde se desfașoara summitul UE-China, in paralel cu intalnirea de grad zero de la Helsinki dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca persoanele care intra ilegal în Statele Unite ar trebui deportate imediat înapoi în tara de unde au venit, fara niciun proces juridic, informeaza agentia de stiri Reuters, citata de Mediafax. „Nu le putem permite…

- China, Uniunea Europeana, Mexicul și Canada, Japonia ... Iata o panorama a fronturilor deschise de Washington in razboiul comercial declarat marilor parteneri ai Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, a relatat agentia de presa chineza.Presedintele american…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China ajunge la un nou nivel dupa ce presedintele american, Donald Trump, a aprobat impunerea de taxe vamale de 25 la suta produselor importate din China.

- Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu un delicat act de echilibru diplomatic atunci cand se va deplasa in China saptamana aceasta, dupa ce l-a vizitat pe Donald Trump cu aproximativ o luna in urma - in conditiile in care cele doua țari, China și Statele Unite, sunt implicate intr-un razboi…

- Cancelarul german Angela Merkel incarca joi, la Beijing, sa gaseasca un alit in China, cel mai mare exportator mondial, in ciuda dezacordurilor dintre cele doua țari, pentru a face fața noii poziții adoptate de Statele Unite pe scena comerțului mondial, scrie AFP.