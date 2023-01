Afirmații pozitive care te vor ajuta să ai o sănătate perfectă Daca nu știați, aflați ca orice cuvant, sentiment, experiența pot afecta pozitiv sau negativ mintea și corpul pana la nivel de ADN. De aceea, este extrem de important ce afirmam pentru ca ceea ce spunem se tranforma in gand, iar mai apoi in realitate. Iar puterea afirmațiilor pozitive a fost deja demonstrata și științific! Daca ai o dorința, aceasta se poate indeplini. Universul este aici pentru tine, la fel cum lampa lui Alladin a fost acolo pentru el. Indraznește doar sa crezi in tine și in darurile pe care le poți primi atunci cand te inconjori de pozitivitate și optimism. Citeste si: Ciocolata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

