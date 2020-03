Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, spune ca partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, de duminica, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I de fotbal, va fi una dificila si complicata pentru elevii sai, care vin dupa o infrangere cu Hermannstadt, insa obiectivul este obtinerea unui rezultat…

- FC Viitorul debuteaza in turneul play out al Ligii 1 sambata, 29 februarie, cand intalneste la Ovidiu, in etapa intai, de la ora 17.30, FC Voluntari.In aceasta faza a competitiei vor evolua ultimele opt clasate, iar punctajul cu care au incheiat sezonul regulat s a injumatatit, plecandu se la drum cu…

- La capatul antrenamentului de ieri, desfasurat pe stadionul „Astra”, din Ploiesti, formatia de Liga I, participanta in play-off, antrenata de Bogdan Andone, a avut parte de o surpriza placuta. Jucatorii Astrei, care vor debuta in play-off-ul Ligii I saptamana viitoare, luni, la CFR Cluj, au primit invitatia…

- Dupa ce s a clasat pe locul sapte la finele sezonului regulat al Ligii 1, FC Viitorul va evolua in premiera in turneul play out.In aceasta faza a competitiei vor evolua ultimele opt clasate, iar punctajul cu care au incheiat sezonul regulat s a injumatatit, plecandu se la drum cu clasamentul: 1. FC…

- Sezonul regulat din Liga I s-a incheiat. Clasamentul Ligii I la finalul sezonului regulat si dupa injumatatirea punctelor, de unde se va juca in play-off si play-out:Play-off 1. CFR Cluj 26 de puncte 2. Universitatea Craiova 23p3. FC Botosani 23p4. FCSB 22p5.…

- Pentru prima data de cand s a instituit in Liga 1 sistemul cu play off si play out, FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, va evolua in play out, dupa ce s a clasat pe locul sapte in sezonul regulat, prima sub linia de play off.Echipa lui Gica Hagi va evolua in play off alaturi de Dinamo,…

- Sezonul regulat al Ligii 1 s-a incheiat, iar marea surpriza este clasarea FCSB pe locul 4, pentru prima data de la introducerea acestui sistem. Desi la un moment dat ajunsese pe ultimul loc al clasamentului, dupa instalarea lui Bogdan Arges-Vintila echipa a inceput sa isi revina si si-a asigurat…