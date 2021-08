Afganistan: Trupele americane au început să se retragă de pe aeroportul din Kabul Trupele americane și-au început retragerea de pe aeroportul din Kabul, a declarat sâmbata Pentagonul, în timp ce eforturile de evacuare din capitala afgana au intrat în etapele finale, potrivit Reuters.



Președintele Joe Biden a trimis la începutul acestei luni mii de soldați la aeroportul din Kabul în timp ce talibanii recucereau Afganistanul, totul pentru a ajuta la evacuarea cetațenilor americani, a afganilor care riscau sa ramâna și a altor straini disperați sa fuga.



La vârful desfașurarii acestor trupe, circa 5.800 de soldați americani…

Sursa articol: hotnews.ro

