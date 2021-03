Afganistan: Talibanii cer retragerea tuturor forţelor internaţionale Talibanii au cerut duminica retragerea tuturor fortelor internationale din Afganistan conform calendarului specificat in acordul de la Doha, informeaza luni dpa.



Gruparea militanta a emis o declaratie pentru a marca prima aniversare a acordului de pace semnat cu SUA in Qatar, pe 29 februarie anul trecut.



Talibanii cer, de asemenea, eliberarea altor prizonieri si stergerea numelor acestora de pe listele negre.



Ulterior in cursul zilei de duminica, Departamentul de Stat a anuntat ca emisarul SUA pentru reconciliere afgana, Zalmay Khalilzad, se va deplasa la Kabul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu a luat nicio "decizie finala" privind retragerea fortelor sale armate din Afganistan pana la 1 mai, a declarat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP si dpa. "Nu am luat o decizie finala asupra viitorului prezentei noastre. Dar pe masura ce termenul…

- NATO nu a luat nicio "decizie finala" privind retragerea fortelor sale armate din Afganistan pana la 1 mai, a declarat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. "Nu am luat o decizie finala asupra viitorului prezentei noastre.…

- Aproximativ o treime dintre membrii Fortelor armate americane refuza sa se vaccineze impotriva covic-19, in pofida unui nivel puternic de contaminare in randul acestora si a participarii militarilor in campnia vaccinarii populatiei, anunta oficiali de la Departamentul american al Apararii, relateaza…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se confrunta cu "serioase dileme" in Afganistan, pe masura ce se apropie data prevazuta pentru retragerea completa a trupelor americane, in timp ce talibanii nu par deloc pregatiti sa renunte la violente, a apreciat un inalt responsabil diplomatic american, citat vineri…

- ]Trupele internationale intentioneaza sa ramana in Afghanistan dincolo de luna mai, termenul prevazut in acordul Statelor Unite cu insurgentii talibani, au declarat patru oficiali ai NATO, ceea ce ar putea escalada tensiunile cu talibani care cer retragerea in totalitate, transmite Reuters.

- O noua serie de negocieri intre guvernul afgan si talibani incepe marti, in Qatar, intr-un context marcat de violente in crestere si de un val de asasinate, informeaza agerpres . „Discutiile vor fi complicate” Negocierile de pace interafgane, incepute pe 12 septembrie 2020 intr-un hotel de lux din Doha,…

- Reusita procesului de pace cu talibanii va permite guvernului de la Kabul sa se concentreze asupra luptei impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a explicat sambata consilierul afgan pentru securitate nationala, Hamdullah Mohib, citat de AFP. "Unul dintre motivele pentru care ne focalizam asupra…

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat retragerea "majoritatii" trupelor americane din Somalia "pana la inceputul anului 2021", adica inainte de incheierea mandatului sau, a anuntat vineri Pentagonul, noteaza AFP. "O partea a fortelor vor putea fi redesfasurate…