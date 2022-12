Stiri pe aceeasi tema

- Un afgan condamnat pentru crima a fost executat in public miercuri, au anuntat talibanii, o premiera de cand islamistii au revenit la putere in august 2021, transmite AFP. ‘Curtea suprema a primit ordin sa puna in aplicare qisas intr-o adunare publica a locuitorilor’, a declarat purtatorul de cuvant…

- Un afgan condamnat pentru crima a fost executat in public miercuri, au anuntat talibanii, o premiera de cand islamistii au revenit la putere in august 2021, transmite agenția France Presse, preluata de Agerpres.„Curtea suprema a primit ordin sa puna in aplicare qisas intr-o adunare publica a locuitorilor”,…

- Un afgan, condamnat cu privire la o crima, a fost executat in public miercuri, anunta talibanii - o premiera de la revenirea la putere a islamistilor, in august 2021, relateaza AFP. "Curtea Suprema a primit ordinyl sa execute acest ordin qisas intr-o adunare publica a locuitorilor", anunta intr-un comunicat…

- Talibanii au executat miercuri un afgan condamnat pentru uciderea unui alt barbat, aceasta fiind prima execuție publica de cand foștii insurgenți au preluat Afganistanul in 2021, a declarat un purtator de cuvant, conform ABC News.

- Un afgan condamnat pentru uciderea unui alt barbat a fost exectat public, miercuri, fiind prima execuție publica de la revenirea la putere a talibanilor, in vara anului trecut, conform ABC News . Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, care a subliniat intențiile…

- Un afgan condamnat pentru crima a fost executat in public miercuri, au anuntat talibanii, o premiera de cand islamistii au revenit la putere in august 2021, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Astazi, 14 noiembrie, a fost publicat pe platforma de achiziții publice anunțul pentru lucrarile de transformare a fostei gradini zoologice intr-o gradina publica emblematica, care va purta numele fondatorului și edilului pietrean Nicu Albu. Termenul de depunere a ofertelor este 6 decembrie 2022. Durata…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu o reacție, dupa ce dosarul denumit generic „Kuliok”, in care este invinuit a fost trimis in judecata. Potrivit ex-președintelui, avocații au depistat zeci de incalcari de procedura. „Voi insista și in acest caz pe examinarea publica a dezbaterilor din instanța…