- Statele Unite si talibanii afgani au semnat, sambata, la Doha, un acord istoric care deschide calea pentru o retragere totala a soldatilor americani din Afganistan si pentru negocieri de pace interafgane dupa 18 ani de razboi, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Trupele SUA și ale NATO ar urma sa se retraga total din Afganistan în urmatoarele 14 luni SUA și aliații sai din NATO au fost de acord cu retragerea trupelor din Afganistan în urmatoarele 14 luni, daca militanții talibani vor respecta acordul semnat sâmbata, transmit Reuters…

- SUA se pregatesc sa semneze un acord cu talibanii, conditionat de o perioada de reducere a violentelor in Afganistan, a anuntat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, transmite AFP. 'Odata (reducerea violentei) pusa in practica cu succes, semnarea acordului intre Statele Unite si talibanii…

- Statele Unite au obtinut un acord partial de o saptamana in Afganistan, in cadrul negocierilor pe care le poarta cu talibanii, a anuntat seful Pentagonului Mark Esper in cursul unei reuniuni a ministrilor Apararii NATO la Bruxelles, relateaza AFP.

- Emisarul special american pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, i-a declarat presedintelui afgan Ashraf Ghani ca in discutiile sale cu talibanii nu s-au inregistrat progrese semnificative, transmite ...