- Liderul opozitiei afgane din valea Panjshir, Ahmad Massoud, si-a exprimat duminica disponibilitatea de a negocia încetarea ostilitatilor cu talibanii, salutând propunerile în acest sens venite din partea unor eruditi religiosi, transmite Reuters. Massoud, seful Frontului National…

- Talibanii au anuntat ca fortele lor au reusit sa intre duminica in Bazarak, capitala provinciei Panjshir, unde Frontul National de Rezistenta lupta contra militantilor islamisti care au preluat controlul asupra capitalei afgane Kabul in urma cu trei saptamani, transmite Reuters.

- Liderul rezistentei anti-talibane din nordul Afganistanului, Ahmad Massoud, a declarat luni intr-un interviu pentru Sky News ca este gata sa moara pentru a apara poporul afgan de talibani. „Ce este mai sfant decat sa aperi libertatea?”, a declarat Massoud. „Am o obligatie fata de poporul din Afganistan,…

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Fiul unui legendar razboinic al razboiului afgan, care viseaza sa devina într-o zi profesor de fizica, a promis sa duca un razboi sângeros împotriva stapânirii nedrepte a talibanilor, scrie theage.com.au. Ahmad Massoud, care își are casa în ultima provincie afgana…