Afganistan: Mii de oameni disperaţi să fugă din ţară provoacă haos pe aeroportul din Kabul Mii de oameni disperati sa fuga din Afganistan au incercat sa se suie in avioane si au provocat luni haos pe aeroportul din Kabul, la o zi dupa ce talibanii au preluat controlul asupra tarii asiatice, transmite EFE.



Agentia de presa citata mai relateaza totodata ca este posibil sa se fi inregistrat cel putin trei morti pe aeroportul din Kabul in schimburi de focuri neidentificate.



Mareea de oameni a inceput sa soseasca inca de noaptea trecuta pe aeroportul international Hamid Karzai, din capitala afgana, multi dintre ei neavand nici macar documente de calatorie sau viza.

