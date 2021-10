Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi civili au murit, duminica, dupa ce o bomba a explodat la intrarea unei moschei din Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit AP. Bomba a explodat la moscheea Eidgah, unde se desfasura o ceremonie in memoria mamei purtatorului de cuvant al talibanilor, Zabihullah…

- Luptatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) din Afganistan au atacat fortele talibane in provincia Parwan din nordul tarii, a declarat vineri un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit DPA citata de Agerpres. Potrivit lui Bilal Karimi, o explozie care a avut ca tinta un vehicul al talibanilor…

- Talibanii au anuntat ca fortele lor au reusit sa intre in Bazarak, capitala provinciei Panjshir, unde Frontul National de Rezistenta lupta contra militantilor islamisti care au preluat controlul asupra capitalei afgane Kabul in urma cu trei saptamani, transmite duminica Reuters. Sediul…

- Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, care nu a aparut niciodata in public, se afla in Afganistan, in orasul Kandahar, au declarat duminica purtatorii de cuvant ai miscarii, relateaza AFP. "El se afla la Kandahar, unde locuieste de la inceput", a spus purtatorul de cuvant al talibanilor,…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu. El a declarat pentru The New York Times ca „muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca afganii nu mai au permisiunea din partea gruparii islamiste de a merge la aeroportul din Kabul, din cauza situatiei haotice de acolo. El a precizat ca multimile de la aeroport ar trebui…

