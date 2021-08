Stiri pe aceeasi tema

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times . „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.…

- Standardele Twitter sunt puse sub semnul intrebarii de utilizatorii care au sesizat ca un purtator de cuvant al talibanilor folosește platforma pentru a oferi actualizari legate de ascensiunea grupului, in timp ce contul fostului președinte american Donald Trump ramane permanent suspendat. Contul…

- Portul burqai, un val care acopera corpul integral, nu va fi obligatoriu pentru femei, deoarece „exista diferite tipuri de val”, a anuntat marti un purtator de cuvant al talibanilor care au preluat puterea in Afganistan.

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…

- Purtatorul de cuvânt al biroului politic al talibanilor, Mohammad Naeem, a declarat duminica pentru postul de televiziune Al-Jazeera ca razboiul s-a încheiat în Afganistan si ca tipul de guvernare si forma regimului vor fi clare în curând.„Asiguram pe toata…