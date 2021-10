Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul interimar din Afganistan a decis sa schimbe carțile de identitate și pașapoartele cetațenilor. De cand talibanii au preluat puterea la jumatatea lunii august, sistemul s-a schimbat considerabil, la fel ca denumirea țarii. Astfel, pe noile documente se va regasi inscripționat „Emiratul Islamic…

- Femeile afgane nu ar trebui sa aiba voie sa lucreze alaturi de barbati, a declarat pentru Reuters un reprezentant al talibanilor, potrivit Agerpres.Implementarea unei astfel de pozitii ar însemna ca femeile ar avea interdictie sa lucreze în institutii guvernamentale, banci, institutii…

- Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, ale carui interventii publice sunt foarte rare, a cerut noului Guvern taliban de la Kabul sa impuna respectarea legii islamice sharia, în primul sau mesaj de dupa preluarea puterii de catre islamisti în Afganistan, în urma cu peste…

- Talibanii, noii conducatori ai Afganistanului, vor recunoastere diplomatica si sprijin financiar din partea Germaniei. „Dorim relatii diplomatice puternice si oficiale cu Germania”, a insistat Zabihullah Mujahid pentru Welt am Sonntag. Talibanii mai vor din partea Berlinului sprijin financiar, ajutoare…

- Talibanii au dat ordin ca femeile afgane care muncesc sa ramana inchise in casa pana ce „vor exista sisteme adecvate care sa le asigure siguranța”, relateaza BBC . „Este vorba de o procedura foarte temporara”, a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Anterior, ONU a transmis ca…

- La o saptamana dupa ce talibanii afirmau ca vor respecta drepturile femeilor „in cadrul legii sharia”, un purtator de cuvant al gruparii care a preluat controlul asupra Afganistanului a anunțat marți ca femeile care muncesc trebuie sa ramana acasa pana cand vor exista sisteme adecvate pentru a le asigura…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane, in caz de absenta,…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…