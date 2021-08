Afganistan: Germania, Franţa şi Turcia încep luni evacuarea cetăţenilor lor de la Kabul Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse din domeniul securitatii, luni va sosi la Kabul si o echipa de sprijin formata din experti din mai multe ministere germane. O a doua echipa urmeaza sa organizeze un centru de coordonare in capitala uzbeka Taskent, care se va ocupa de persoanele fugite din Afganistan din cauza ofensivei militantilor talibani.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

