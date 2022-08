Afganistan: Cel puţin 22 de răniţi într-o explozie la Kabul O bomba a explodat intr-o strada aglomerata plina de cumparatori sambata in capitala Afganistanului, Kabul, si cel putin 22 de persoane au fost ranite, au declarat oficiali ai serviciilor spitalicesti si martori, citati de Reuters. Explozia a avut loc intr-un cartier de vest al orasului unde membri ai comunitatii musulmane siite minoritare se intalnesc in mod regulat. Imagini video postate online aratau ambulante care se grabeau sa ajunga la locul exploziei, aflat de asemenea in apropierea statiilor de autobuz. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne al talibanilor a declarat ca o echipa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

