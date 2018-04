Afganistan: Cel puţin 10 poliţişti au fost ucişi în atacuri asupra unui post de control Cel putin 10 membri ai fortelor afgane de securitate au fost ucisi in violentele survenite la un post de control in provincia Herat, au indicat oficiali, citati de agentia dpa. Un mare numar de talibani au luat cu asalt postul de control RubatRod din districtul Shindand, in provincia Herat, joi seara, a declarat un membru al consiliului provincial, Mehdi Hadid. Noua membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi si altul a fost ranit in lupte grele care au continuat pana vineri dimineata, a precizat Hadid. In alta parte, explozia unui dispozitiv plasat pe marginea soselei a lovit un vehicul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase membri ai fortelor de securitate turce au fost ucisi si alti sapte raniti intr-un atac intreprins de catre militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in apropiere de o baza militara din provincia Siirt (sud-est), au indicat vineri surse din domeniul securitatii, citate de agentia…

- Cel putin 14 combatanti ai fortelor proguvernamentale siriene au fost ucisi in lovituri aeriene turce in enclava siriana sub control kurd Afrin (nord), a indicat vineri Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, lovituri aeriene au fost intreprinse noaptea…

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au atacat, duminica noapte, un convoi al unei militii proguvernamentale irakiene, in apropiere de orasul Kirkuk, omorand cel putin 12 membri ai militiei, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- O groapa comuna in care se aflau corpurile a zeci de civili si membri ai fortelor de securitate, aparent executati de jihadisti, a fost descoperita in provincia Kirkuk, la nord de Bagdad, a declarat vineri un oficial irakian, relateaza AFP. "Locuitori si pastori au condus fortele de securitate catre…

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…