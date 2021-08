Joe Biden urmeaza sa se adreseze americanilor in legatura cu Afganistanul la 19.45 GMT de la Casa Alba, a anuntat luni presedintia Statelor Unite intr-un comunicat, citat de France Presse. Presedintele american, care a pastrat tacerea mai multe zile in fata celei mai grave crize de la alegerea sa, isi scurteaza astfel sejurul la Camp David, loc de vilegiatura pentru presedintii americani. Initial era planificat ca el sa ramana acolo pana miercuri, dar acest program pare dificil de respectat dupa ce talibanii au obtinut rapid control Afganistanului si in fata evacuarii haotice pe care o deruleaza…