Afganistan: 61 de persoane au fost eliberate dintr-o închisoare talibană în sudul ţării Fortele speciale afgane au eliberat 61 de detinuti dintr-o inchisoare aflata sub control taliban in provincia Helmand (sud), relateaza vineri DPA si Xinhua. Detinutii au fost eliberati dupa o operatiune intreprinsa de fortele speciale in districtul Kajaki al provinciei Helmand joi noaptea, a indicat purtatorul de cuvant Jawid Saleem. Cel putin doi militanti talibani au fost impuscati in cursul misiunii de salvare. Persoanele erau inchise pentru presupuse infractiuni, inclusiv cooperarea cu guvernul pentru spionaj, dar si pentru nesupunere fata de regimul militantilor, a precizat Salem. Ele erau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

