Afganistan: 20 de membri ai forţelor de securitate afgane, ucişi în atacuri ale talibanilor după începerea negocierilor la Doha Cel putin 20 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in atacuri intreprinse de talibani in timpul noptii de miercuri spre joi in provincia estica Nangarhar, au confirmat surse oficiale pentru dpa. Alti 17 membri ai fortelor proguvernamentale au fost raniti in atacurile impotriva unor puncte de control in trei districte, a precizat un purtator de cuvant al guvernatorului din Nangarhar. Potrivit unor oficiali guvernamentali, talibanii au suferi la randul lor pierderi grele. Atacurile au survenit la cateva zile dupa deschiderea de negocieri de pace intre guvernul afgan si talibani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

