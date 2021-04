Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 oameni au fost ucisi in atacuri separate in doua provincii din Afganistan, au anuntat sambata oficiali locali citati de dpa. In capitala Kabul, indivizi necunoscuti au impuscat mortal patru politisti, un profesor universitar si un functionar guvernamental, in trei incidente separate, a…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…

- Talibanii au amenintat vineri cu reluarea ostilitatilor impotriva fortelor straine din Afganistan, daca acestea nu respecta termenul de 1 mai stabilit pentru retragere, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Avertismentul talibanilor vine dupa ce joi noul presedinte al SUA Joe Biden a afirmat…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroului procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, potrivit Agerpres. Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii…

- Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit cu reprezentantii talibanilor in Qatar, au anuntat sambata insurgentii, eforturile de relansare a procesului de pace inter-afgan intensificandu-se in contextul amplificarii violentelor si al incertitudinilor din jurul retragerii trupelor…