- Unul dintre indivizii acuzați ca au rapit de pe o strada din Braila o fetița de zece ani și au violat-o pana la leșin, ”normal, oral și anal”, dupa cum explicau procurorii, este chemat in fața judecatorilor, intr-un nou dosar.

- Un impresar celebru, implicat in mai multe scandaluri cu iz penal, este tarat in fata judecatorilor de fostii colaboratori si de propriile firme, pe care le-ar fi adus in pragul falimentului.

- Noul director al Serviciului National de Informatii din Statele Unite, Richard Grenell, recent numit in functie de presedintele Donald Trump, ar fi acordat consultanta pentru Vlad Plahotniuc, fostul lider democrat care a fugit din Republica Moldova si a fost anuntat in cautare internationala de autoritatile…

- Gheorghe Vladan, criminalul de la Perla, cere, joi, judecatorilor de la Curtea de Apel București (CAB) sa ii inlocuiasca pedeapsa pe viata cu inchisoare pentru 25 de ani. In sala de judecata, el a sustinut ca nu poate da timpul inapoi si ca nu poate repara nimic, anunța Mediafax.Gheorghe Vladan…

- Jhon Jairo Velasquez sau „Popeye”, cel mai periculos asasin platit din anturajul lui Pablo Escobar, care a murit joi de cancer intr-un spital columbian, a acumulat o avere comparabila celei a sefului sau in cei 30 de ani de activitate, relateaza BBC.

- Polițiștii Secției 1 Poliție Timișoara, impreuna cu polițiști de la Poliția Stațiunii Sinaia au facut percheziții in județul Prahova, la domiciliul unei persoane banuite de inșelaciune. Barbatul acuzat de inșelaciune a fost adus la Timișoara și a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii din Timișoara…

- Judecatorii de la CAB apreciaza, in motivarea de achitare a celor doi ofițeri judecați de moartea lui Gheorghe Ursu, ca e „dificil de considerat” ca victima a fost cu adevarat „disident politic”, in condițiile in care a facut concedii in strainatate, vizitand toata Europa, in timpul comunismului,…

- Astazi, la orele 10.00, monstrul Gheorghe Dinca, mecanicul din Caracal care a rapit, batjocorit și ucis la un mod bestial doua copile, este – in premiera, dupa o jumatate de an de anchete, cercetari, recoltari de probe și marturii – in fața judecatorilor. Procesul se desfașoara la Slatina. Mulți cred…