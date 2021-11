Stiri pe aceeasi tema

- Glen de Vries, care a calatorit in spatiu luna trecuta alaturi de actorul William Shatner, a murit intr-un accident de avion, potrivit Associated Press. De Vries, in varsta de 49 de ani, co-fondator al Medidata Solutions si in prezent vicepresedinte al corporatiei Dassault Systemes, si Thomas…

- A avut o viata aventuroasa si spectaculoasa, dar a sfarsit tragic. Glen de Vries, unul dintre cei patru pasageri ai rachetei Blue Origin a lui Jeff Bezos, care a facut o scurta calatorie in spațiu in octombrie, a murit intr-un accident de avion in apropiere de New York. Barbatul a decedat intr-un accident…

- Glen de Vries, pilotul care a zburat luna trecuta in spațiu alaturi de actorul William Shatner din „Star Trek” și de alți doi turiști spațiali la bordul capsulei New Shepard a companiei Blue Origin, a murit joi dupa-amiaza intr-un accident de avion, in New Jersey. Glen de Vries avea 49 de ani, relateaza…

- Un purtator de cuvant al poliției din New Jersey a declarat ca ancheta a fost lasata in seama Autoritații Federale de Reglementare a Aviației Civile din SUA, potrivit AFP. In varsta de 49 de ani, de Vries a fost co-fondatorul unei companii specializata in software de monitorizare a studiilor clinice…

- Actorul William Shatner va zbura in spatiu, miercuri, la aproximativ 55 de ani de la prima sa aparitie in rolul capitanului Kirk din serialul stiintifico-fantastic de televiziune "Star Trek", relateaza agentia DPA.

- Accident aviatic pe un aeroport din statul american Georgia. Un avion de mici dimensiuni a luat foc și s-a prabușit la doar cateva secunde dupa decolare. Toate cele patru persoane aflate la bord au murit.

- Dan Petrescu, considerat cel mai bogat roman, a murit in urma unui accident aviatic, dupa ce s-a prabușit cu un avion de mici dimensiuni in Milano. In avion se aflau soția și fiul lui Dan Petrescu, amandoi decedand in urma tragicului accident. Astfel, averea lui Dan Petrescu ar urma sa fie…

- Se fac verificari in zona in care apelantul a mentionat ca ar fi cazut aparatul de zbor.Un avion de mici dimensiuni ar fi cazut in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Murfatlar judetul Constanta. Potrivit cadrelor medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta se fac verificari in…