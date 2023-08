Stiri pe aceeasi tema

- NEATENȚIA… DOARE!… La ieșirea din Barlad, spre Vaslui, pe DE 581, a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini! O mașina care a declanșat incidentul, cu placuțe de Brașov, a lovit un microbuz din R.Moldova, care era oprit, mașinile fiind in așteptare. Cand a lovit microbuzul in spate,…

- Doua angajate ale Primariei Timișoara și-au recunoscut vinovația intr-un dosar al DNA Timișoara, in care au fost cercetate mai multe concursuri trucate in urma cu cațiva ani. Cu aceasta ocazie, reprezentanții USR Timiș amintesc de Rodica Aurelian, cea care se ocupa de trucare, și de Florin Ravașila,…

- ADEVARUL SUPARA… Scandalul dintre Primaria Barlad și Centrul Județean de Excelența Vaslui, condus de profesoara Gabriela Placinta, starnit recent din cauza banilor pe care Primaria a „uitat” sa ii vireze in contul Centrului, continua! Dupa ce a aparut in presa mesajul vehement postat de profesoara Gabriela…

- Influencerita Ana Morodan, cu peste 470.000 de fani pe Instagram, revine in atentia publicului. Aceasta urmeaza sa isi reia emisiunea de pe TV, REAla by Ana Morodan, difuzata de Antena Stars. Ana Morodan revine la TV Ana Morodan a anuntat, printr-un mesaj in limba engleza, chiar pe Instagram ca noile…

- 60 de romani s-au incaierat cu rangi și cuțite din cauza unui loc de parcare in Milano. Șapte persoane au fost ranite luni seara la Milano, dupa ce 60 de romani, inarmați cu rangi, cuțite și sticle s-au incaierat din cauza unui loc de parcare. Scandalul a pornit in cursul serii, la ora 18.45, dupa ce…

- Sorinel Copilul de Aur a fost batut de mai multe persoane dupa ce și-ar fi terminat programul artistic și ar fi refuzat sa ramana peste program. Scandalul a avut loc in municipiul Calarași pe strada Varianta Nord intr-unul dintre corturile de evenimente, scrie CalarașiPress. „Dupa terminarea programului…

- SE MERITA… Scandalul dintre doi polițiștii locali și un tanar, Murgu Catalin Ionuț , care a avut loc pe 24 decembrie 2020 in Piața Sf. Ilie, s-a finalizat cu o sentința de tot rasul, la Judecatoria Barlad! Un an de inchisoare cu suspendare, iar acuzația de ultraj la unul dintre polițiștii locali, nu…

- GHINION… Trei mașini, care circulau de pe o strada laterala spre intersecția cu strada Republicii, zona Iris, s-au tamponat fața -spate. Totul s-a petrecut in jurul orei 12.00, iar incidentul nu a avut victime. „Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma…