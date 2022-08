Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) au crescut cu aproape 30%, ca serie bruta, in primele cinci luni ale anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2021, conform datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Fii la…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 19,56%, in primele cinci luni din acest an, pana la 13.694, fata de 11.454, in aceeasi perioada din 2021, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 9,25% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 29.634 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In perioada ianuarie-iunie 2022, Gazprom, potrivit datelor preliminare, a produs 238,4 miliarde de metri cubi de gaz. Aceasta este cu 8,6% (22,4 miliarde de metri cubi) mai puțin decat anul trecut, raporteaza compania pe canalul oficial de Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un grup de investitori a stabilit miercuri ca Rusia a declansat un eveniment de credit dupa ce nu a platit o dobanda de aproape 1,9 milioane de dolari pentru o emisiune de obligatiuni de stat, apropiindu-se de primul default major al datoriei din peste un secol, transmite Reuters. Fii la curent…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 8,12% in primele patru luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.171 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- O companie oradeana formata din zece tineri, care activeaza in domeniul FinTech, a fost selectata recent de corporatia americana VISA sa participe in programul ei de inovare, pentru a sustine IMM-urile in procesul lor de digitalizare si dezvoltare, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, transmite The Guardian.…