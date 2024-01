Democratii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentantilor din SUA au declarat ca platile, detaliate in raportul de 156 de pagini, sunt probabil doar o parte din fondurile straine care i-au fost varsate lui Trump si familiei sale in timpul administratiei sale din 2017-2021. Tari precum China si Arabia Saudita au cheltuit 7,8 milioane de dolari, „adesea cu mare dare de mana”, la proprietatile lui Trump, potrivit raportului democratilor din Camera Reprezentantilor, relateaza The Guardian. Donald Trump a incalcat „in mod repetat si deliberat” Constitutia SUA „permitand ca firmele sale sa accepte…