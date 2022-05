Afacerile gigantului Amazon la Iaşi au sărit de 550 milioane Anul trecut, compania americana a generat pe plan local aproape 114 milioane de euro. Firma a raportat un numar mediu de 3.209 angajati, de circa cinci ori mai multi fata de 2016. Amazon a ajuns anul trecut la afaceri de peste jumatate de miliard de lei in judetul Iasi, fiind prima companie locala din domeniul IT care atinge acest nivel. Amazon Development Center (parte a retailerului american Amazon in Romania), cu sediul social in Iasi, a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri neta de 555,3 milioane de lei (aproape 113,5 milioane de euro), potrivit datelor financiare comunicate de companie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

