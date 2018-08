Afacerile afterschool infloresc in Romania. Ingredientele succesului: Gandirea aplicata si mult suflet

Stiri pe aceeasi tema

- Alba Iulia conduce detașat in clasamentul proiectelor smart implementate de orașele din Romania, cu 96 de proiecte, in timp ce trei din primele cinci orașe dezvoltate – București, Constanța și Brașov, au sub 10 proiecte implementate, iar Craiova nu are nicio astfel de soluție, arata o analiza a Asociației…

- Cele mai multe orase dezvoltate din Romania au mai putin de 10 solutii smart implementate, arata o analiza a Asociatiei Romane pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM), care remarca faptul ca Alba Iulia conduce detasat in clasamentul proiectelor smart implementate, cu 96 de proiecte, in timp ce trei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici probleme majore de fluenta a traficului pe aceste artere. Pana in data de 30 august 2018,…

- Dupa victoriile de debut cu Tg. Mureș și Mediaș, baieții prof. Valeria Bondor au mai trecut de: CSȘ Focșani, scor 52-18, CSU Brașov, 45-29, „U” Cluj „Alb”, 55-21, și CSO Voluntari, 38-7. Pe terenurile in aer liber din Mangalia, Valbon se mai dueleza cu echipe din: Sf. Gheorghe, București și Craiova.…

- Asociația Cartea Daliei a finalizat a doua ediție a unuia dintre cele mai importante proiecte educaționale, intitulat ,,Adoptam o Școala” in orașele Cluj, Sibiu, Brașov, Craiova, Timișoara, București. In cadrul programului voluntarii din companiile partenere au organizat cluburi de programare ...

- Cinci tronsoane de drumuri naționale din județele Covasna, Harghita, Neamț, Suceava și Vâlcea mai sunt blocate în aceasta dimineața din cauza inundațiilor. Traficul feroviar este afectat în județele Brașov, Teleorman și Vâlcea. Potrivit Centrului Infotrafic, în urma…

- Potrivit datelor publicate de portalul Imobiliare.ro. prețul apartamentelor din Brasov au crescut, in luna mai, in medie, cu 0,5%. Tendinta de crestere a fost resimtita atat pe piata veche, cat si pe cea noua. Per ansamblu, preturile au consemnat o crestere de 0,5%, de la 1.043 la 1.048 euro/mp util.…

- Cel mai mare oras din Moldova, Iasi, a devenit al saptelea oras al Romaniei in care pretul mediu al apartamentelor a depasit pragul de 1.000 euro/mp, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Celelalte sase orase sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta, Brasov si Craiova,…