Afaceri in crestere pentru Penny Market. Patru magazine deschise in 2018, 32 modernizate

Stiri pe aceeasi tema

- AdePlast, unul dintre cei mai importanti producatori de materiale de constructii autohtoni, a inregistrat o crestere de 12% in prima jumatate a anului, cu o cifra de afaceri de 216 milioane lei. Acelasi volum de crestere a fost raportat si la export....

- Angajații Lidl sunt cei mai productivi din domeniul retailului alimentar, cu o medie de 108.300 de lei venituri generate pentru companie, arata un studiu realizat de catre Termene.ro și prezentat de catre Economica.net . Chiar daca Kaufland este cel mai mare retailer alimentar din Romania , in topul…

- Micile magazine de cartier nu vor mai fi obligate sa accepte plata cu cardul daca au cifra de afaceri sub 50.000 de euro pe an, potrivit unei noi legi adoptate recent de Parlament, pentru modificarea legii cashback. descarca de la finalul articolului noua lege trecuta prin Parlament.

- Cu peste 1,2 milioane de produse comercializate in 2017, Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de aproximativ 11,1 milioane lei (2,4 mil euro) si isi propune ca, la finalul...

- Fabrica de Conserve Raureni a inregistrat in 2017, dupa investitii in retehnologizare si modernizare, o crestere cu 7% a cifrei de afaceri, de la 89 la 95 de milioane de lei si un profit net de 12 milioane de lei, in crestere cu aproape 20% fata de...

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in aprilie 2018 fata de aprilie 2017, atat ca serie bruta cu 6,7% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,9%, arata datele transmise…

- Grupul leton de distributie Elko, cu afaceri de 1,5 mld. euro anul trecut, estimeaza ca va inregistra o crestere a businessului si in acest an, posibil si pe fondul unor achizitii, o evolutie pozitiva fiind asteptata si pentru Romania, a declarat intr-un interviu pentru ZF Sven Dinsdorfs, CEO al grupului.…

- Retailerul german de incaltaminte Deichmann a inregistrat anul trecut in Romania o cifra de afaceri de 414 milioane lei, in crestere cu aproape 9% fata de 2016, dupa ce compania a deschis opt magazine noi si are in plan noua unitati noi in 2018. Continuarea pe ZFCorporate …