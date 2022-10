Curtea de Conturi a efectuat un audit la Ministerul Sanatații, țintind, in mod specific, achiziția de vaccinuri Covid-19. In urma controlului, ale carui rezultate nu vor fi inca facute publice, inspectorii au constatat un haos generalizat in actele ministerului, precum și fapte de natura penala. In subsidiar, am aflat și ca achizițiile se faceau de […] The post Afacerea vaccinurilor Covid-19. Curtea de Conturi deschide Cutia Pandorei first appeared on Ziarul National .