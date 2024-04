Afacerea „incineratorul” Afacerea „incineratorul" este o poveste urata, in spatele careia se afla interese mari, oameni importanți și, mai ales, bani. Mulți bani, pe care personaje lipsite de scrupule vor sa-i faca pe sanatatea și chiar viața giurgiuvenilor. Noi am plecat pe firul ei ... Citeste articolul mai departe pe ziarulatac.ro…

Sursa articol si foto: ziarulatac.ro

