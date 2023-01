Afacerea fostului latifundiar Adrian Porumboiu care are succes și astăzi In urma cu noua ani, fostul latifundiar Adrian Porumboiu, era cel mai important producator de grau din Romania și deținea un adevarat imperiu in sectorul agro-alimentar, cu mai multe unitați de producție despre care nu se mai știe nimic. A mai supraviețuit totuși ceva, o afacere care se bucura de succes și in ziua de astazi și in care familia Porumboiu a investit foarte mult in ultimii ani. In vremurile de glorie, imperiul lui Adrian Porumboiu insemna 54.000 de hectare de teren agricol, silozuri cu o capacitate de 300.000 de tone, precum și fabrici de ulei si biodiesel. La acestea se adaugau ferme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

