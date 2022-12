Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de iarna, oamenii fac tot posibilul pentru a-i impresiona pe cei dragi, cumparandu-le tot felul de cadouri și atenții, care mai de care mai frumoase și mai placute vizual. Afacerile cu decorațiuni sunt extrem de prospere in luna decembrie, lucru pe care l-au fructificat și doua…

- Un barbat de 40 de ani, cu dubla cetațenie, romana și moldoveneasca, banuit in Franța de omor calificat și infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, a fost prins la frontiera, pe Aeroportul Otopeni, cand intra in Romania.

- Un barbat a murit in locuința sa cuprinsa de incendiu, situata intr-un bloc din Craiova, iar 20 de persoane au fost evacuate. Incendiul s-a produs duminica noaptea, din cauza unui scurtcircuit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ionuț Dolanescu a vandut o casa in Orlando, Florida, pentru a reface una din București. Pare o nebunie insa a fost un pariu imobiliar caștigat de fiul marelui artist Ion Dolanescu. Caci, cu o investiție de circa 200.000 de euro, interiorul recompartimentat dar și podul mansardat au dublat spațiul casei…

- Un australian a facut descoperirea vieții cand „sclipirea ieșita din murdarie'', pe care a vazut-o la o plimbare de seara, s-a dovedit a fi un safir de marimea „unui pumn de copil”. Matt Betteridge a gasit bijuteria rara la aproximativ 100 de metri de zona unde traiește, pe campurile din Queensland.…

- Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” si-a imbogatit patrimoniul cu o noua donatie a unei personalitati din exilul romanesc, scriitorul si pictorul Nicolas Adam, donație ce va face parte din fondul Muzeului Carții și Exilului Romanesc. La mijlocul lunii octombrie 2022, peste 100 de lucrari…

- Un barbat a fost prins in timp ce fura din Leroy Merlin de pe Calea Severinului produse electrice și unelte. Acesta era imbracat in preot, dar nu se știe daca este un slujitor al bisericii sau doar un barbat deghizat in haine preoțești. Angajații au chemat poliția in momentul in care l-au depistat cu…

- Elevul din Craiova, Ilias Daladimos, de la Scoala Gimnaziala „Sfantul Gheorghe”, a reusit sa se faca remarcat la Olimpiada Internaționala a Elenismului, obtinand locul al doilea pentru Romania, la nivel 1 A gimnaziu. Olimpicul spune ca are origini grecesti, dar ca a inceput studiul limbii in urma cu…